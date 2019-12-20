На Урале произошла смертельная авария

08:49 | 21.12.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью на 75-м километре Пермского тракта произошла авария с участием трёх автомобилей. Есть погибший и пострадавшие.



Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой Hyundai. Сзади в него въехала KIA. В результате ДТП в Hyundai, который ехал по своей полосе, погиб один человек и двое пострадало.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»