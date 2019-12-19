21 век на дворе: в Алапаевске МУП закупает дрова на 3,6 миллиона рублей

19:18 | 19.12.2019

Коммунальное муниципальное предприятие «Энерготепло» в Алапаевске объявило электронный аукцион на поставку 6 тысяч кубометров дров (береза, сосна, осина, липа). Начальная цена аукциона составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей. Согласно сайту госзакупок, контракт планируется заключить с Кабановой Натальей Анатольевной.



Дрова нужны для обеспечения работ поселковых котельных, расположенных в поселках Асбестовский, Зыряновский, Нейво-Шайтанский, а также в самом Алапаевске на улице Колногорова, которая является аварийной. В самом муниципалитете жители шутят, что, несмотря на 21 век на дворе, администрация городского округа так и не избавилась от котельных на дровах.



Отметим, что ранее ИП Наталья Кабанова уже неоднократно выигрывала госконтракты на поставку дров, из только МП «Энерготепло» на сумму более 7,7 миллиона рублей.



Добавим также, что ранее муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» объявило электронный аукцион на проведение работ по строительству сетей теплоснабжения от котельной Алапаевской городской больницы (ул.Толмачева,12Д) к жилым домам по ул.Толмачева и К.Либкнехта. На строительство теплотрассы выделено 21 миллион 667 тысяч рублей (средства из резервного фонда Правительства Свердловской области). Еще 1 августа их поручил выделить муниципалитету губернатор Евгений Куйвашев, но администрация города промедлила с их освоением. В настоящее время определение подрядчика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа.

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