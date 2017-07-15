В Екатеринбурге пройдет «Кубок Урала» по бадминтону

16:12 | 29.11.2019

Фото: екатеринбург.рф

В уральской столице сегодня, 29 ноября, начнётся Всероссийский турнир по бадминтону «Кубок Урала». Соревнования пройдут во Дворце спорта имени А.Ф. Трубачёва (улица Сажинская, 6).



Сегодня в 19:30 состоится парный разряд, 30 ноября пройдет несколько игр:



- в 11:30 – мужской одиночный разряд;

- в 13:30 – женский одиночный разряд;

- в 15:00 – мужской парный разряд;

- в 15:30 – женский парный разряд.



А в последний день турнира, 1 декабря, в 10:00 начнутся полуфинальные и финальные встречи во всех разрядах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»