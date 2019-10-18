В Свердловской области прошло соревнование кулинаров среди военных

16:02 | 21.10.2019

Фото: пресс-служба ЦВО

В рамках конференции, состоявшейся в учебном центре в Свердловской области, в ЦВО прошло соревнование, приуроченное к Международному дню повара.



Как рассказали в пресс-службе ЦВО, поварам необходимо было приготовить ряд блюд белорусской кухни, используя набор продуктов, предусмотренный нормами пайкового довольствия военнослужащих.



В турнире принял участие военнослужащие воинских частей из Сибири, Урала и Поволжья. Как сообщает пресс-служба ЦВО, первое место заняли повара зенитно-ракетного полка 14-й армии, дислоцированного в Свердловской области. На втором месте оказались военнослужащие отдельной железнодорожной бригады (Свердловская область). Бронза также досталась свердловчанам — поварам из подразделения радиоэлектронной борьбы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»