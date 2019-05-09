ДТП под Ирбитом: водитель уснул за рулём и перевернулся

Накануне вечером, около 21:40, на 83-м километре автодороги Байкалово – Ирбит, вылелетел с дороги и перевернулся двигавшийся из Тюмени автомобиль Renault Duster.По словам сотрудников дорожной полиции, причиной ДТП стала усталость водителя иномарки, в результате чего управлявший автомобилем 41-летний житель Тюмени уснул за рулём.«По предварительным данным мужчина уснул за рулём, допустил съезд с проезжей части, и как результат, опрокидывание автотранспортного средства», — прокомментировали ДТП в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.В ДТП мужчина получил серьёзную травму головы и был доставлен в больницу. Автомобиль, скорее всего, «вылечить» не удастся.