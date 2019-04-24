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19:39 | 1.05.2019

Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»

«Уралочка» стала бронзовым призёром чемпионата России по волейболу

Волейболистки «Уралочки» одержали победу в трех сетах у казанского «Динамо» и стали бронзовыми призерами чемпионата России сезона 2018/19.

Матч закончился со счётом 3:1. Уральские волейболистки во второй раз взяли бронзовые медали Суперлиги. Помимо этого уральская команда является 14-кратным чемпионом России.

Стоит добавить, что именно сегодня день рождения у тренера «Уралочки». Николаю Карполю исполнился 81 год.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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