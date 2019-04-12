В Ирбите подтоплены территории 26 домов

В Ирбите из-за паводка подтоплены территории 17 жилых и 9 нежилых домов. Строения не пострадали. По данным на 09:00 17 апреля, уровень воды в реке Нице за двое суток поднялся на 29 см.«Спасатели продолжают оказывать помощь населению, за сутки на лодках сотрудники МЧС осуществили перевозку 12 человек, из них четыре ребенка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы, чтобы проинструктировать жителей. По решению главы города Николая Юдина, все силы и средства приведены в режим повышенной готовности.