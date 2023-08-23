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В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Нижегородским первоклассникам перед 1 сентября выдали камуфляж.
На этой неделе нижегородские родители рассказали местным журналистам, что детям перед праздничной линейкой выдали камуфляж — брюки и куртку защитного цвета, причем, немаленького размера. На этикетке комплекта написано «рабочая одежда», она предназначена как для мальчиков, так и для девочек. Родители пожаловались, что форму выдали якобы для участия в торжественной линейке.
Позже в руководстве школы, а также в областном правительстве объяснили, что форма была выдана для внеклассных занятий и «выверки соответствия размерных рядов».
«Выданные детям костюмы, указанные на фотографиях в соцсетях, предназначены для внеклассных занятий в соответствии с выбранным школой профилем (в 2023-2024 учебном году в школе планируется открытие кадетских классов). Брюки и куртка были выданы с целью выверки соответствия размерных рядов», — заявили в руководстве школы (цитата по РИА Новости).
По данным местного издания NewsNN.ru, в текущем году первоклассники, который поступили в кадетский класс, начнут осваивать программу «Орлята России». На этой неделе была проведена «перекличка», на которой детям выдали комплекты формы «для проверки размеров».
Учителя напомнили родителям, что 1 сентября все дети должны прийти в привычной школьной форме, «утвержденной уставом учебного заведения».
Напомним, на этой неделе Минпросвещения опубликовало календарный «план воспитательной работы на 2023/24 учебный год». В перечне 67 мероприятий, среди них — программа «Орлята России», проект «Уроки мужества», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», военно-спортивная игра «Победа», военно-спортивная игра «Казачий сполох», акция «Парад у дома ветерана», форум «Школа Героя», фестиваль «Наследники традиций» и другие.
Кроме того, в августе в министерстве заявили, что в российских колледжах начнут обучать операторов беспилотников.
В целом на федеральный проект «Патриотическое воспитание» в России в прошлом году потратили 11,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Это вдвое больше, чем планировалось изначально.
На этой неделе нижегородские родители рассказали местным журналистам, что детям перед праздничной линейкой выдали камуфляж — брюки и куртку защитного цвета, причем, немаленького размера. На этикетке комплекта написано «рабочая одежда», она предназначена как для мальчиков, так и для девочек. Родители пожаловались, что форму выдали якобы для участия в торжественной линейке.
Позже в руководстве школы, а также в областном правительстве объяснили, что форма была выдана для внеклассных занятий и «выверки соответствия размерных рядов».
«Выданные детям костюмы, указанные на фотографиях в соцсетях, предназначены для внеклассных занятий в соответствии с выбранным школой профилем (в 2023-2024 учебном году в школе планируется открытие кадетских классов). Брюки и куртка были выданы с целью выверки соответствия размерных рядов», — заявили в руководстве школы (цитата по РИА Новости).
По данным местного издания NewsNN.ru, в текущем году первоклассники, который поступили в кадетский класс, начнут осваивать программу «Орлята России». На этой неделе была проведена «перекличка», на которой детям выдали комплекты формы «для проверки размеров».
Учителя напомнили родителям, что 1 сентября все дети должны прийти в привычной школьной форме, «утвержденной уставом учебного заведения».
Напомним, на этой неделе Минпросвещения опубликовало календарный «план воспитательной работы на 2023/24 учебный год». В перечне 67 мероприятий, среди них — программа «Орлята России», проект «Уроки мужества», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», военно-спортивная игра «Победа», военно-спортивная игра «Казачий сполох», акция «Парад у дома ветерана», форум «Школа Героя», фестиваль «Наследники традиций» и другие.
Кроме того, в августе в министерстве заявили, что в российских колледжах начнут обучать операторов беспилотников.
В целом на федеральный проект «Патриотическое воспитание» в России в прошлом году потратили 11,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Это вдвое больше, чем планировалось изначально.
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