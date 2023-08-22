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Минпросвещения опубликовало «план воспитательной работы» на новый учебный год
Фото: Вечерние Ведомости
Минпросвещения опубликовало календарный «план воспитательной работы на 2023/24 учебный год».
В плане — перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством России, а также перечень рекомендуемых мероприятий.
В списке памятных дат, например, 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (13 сентября), День отца в России (15 октября), День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России (8 ноября), «10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией» (18 марта). В числе юбилеев отмечено, например, 225 лет со дня рождения Пушкина.
Также в перечне — 67 мероприятий, среди них:
программа «Орлята России», проекты «Уроки мужества» и «Лига вожатых», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», военно-спортивная игра «Победа», военно-спортивная игра «Казачий сполох», акция «Парад у дома ветерана», форум «Школа Героя», фестиваль «Наследники традиций», всероссийская акция «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» и др.
В министерстве отметили, что план составлен для государственных школ, лицеев и гимназий, колледжей и техникумов, а также для образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации. Уточняется, что план примерный, учреждения «вправе дополнить» перечень мероприятий.
Напомним, в прошлом году на патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали. На федеральный проект «Патриотическое воспитание» в России в прошлом году потратили 11,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Деньги пошли в том числе на оплату труда новых штатных единиц в школах — советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
В плане — перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством России, а также перечень рекомендуемых мероприятий.
В списке памятных дат, например, 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (13 сентября), День отца в России (15 октября), День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России (8 ноября), «10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией» (18 марта). В числе юбилеев отмечено, например, 225 лет со дня рождения Пушкина.
Также в перечне — 67 мероприятий, среди них:
программа «Орлята России», проекты «Уроки мужества» и «Лига вожатых», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», военно-спортивная игра «Победа», военно-спортивная игра «Казачий сполох», акция «Парад у дома ветерана», форум «Школа Героя», фестиваль «Наследники традиций», всероссийская акция «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» и др.
В министерстве отметили, что план составлен для государственных школ, лицеев и гимназий, колледжей и техникумов, а также для образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации. Уточняется, что план примерный, учреждения «вправе дополнить» перечень мероприятий.
Напомним, в прошлом году на патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали. На федеральный проект «Патриотическое воспитание» в России в прошлом году потратили 11,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Деньги пошли в том числе на оплату труда новых штатных единиц в школах — советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
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