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Роспотребнадзор: в Москве у трех сотрудников рынка «Садовод» обнаружили корь
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Москве у трех сотрудников оптово-розничного рынка «Садовод» обнаружили корь.
Об это сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод"" по адресу: МКАД 14-й километр, д.4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори.
Рынок «Садовод» — это крупный торговый комплекс, он включает 9 500 магазинов. Общая площадь территории составляет более 40 га. «Ежедневно ТК "Садовод" посещают более 250 000 покупателей из различных регионов России и других государств», — говорится на сайте ТК.
Также в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве продолжается «кампания по подчищающей иммунизации против кори». В настоящее время привито более 564 тысяч человек.
Напомним, в начале августа корь обнаружили в Москве у сотрудника «Роснефти». Ранее, в июле, вспышка кори произошла в Пензенской области, там заболели 67 человек. В Татарстане корь была выявлена у 83 человек, из них 39 детей.
Об это сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод"" по адресу: МКАД 14-й километр, д.4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори.
Рынок «Садовод» — это крупный торговый комплекс, он включает 9 500 магазинов. Общая площадь территории составляет более 40 га. «Ежедневно ТК "Садовод" посещают более 250 000 покупателей из различных регионов России и других государств», — говорится на сайте ТК.
Также в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве продолжается «кампания по подчищающей иммунизации против кори». В настоящее время привито более 564 тысяч человек.
Напомним, в начале августа корь обнаружили в Москве у сотрудника «Роснефти». Ранее, в июле, вспышка кори произошла в Пензенской области, там заболели 67 человек. В Татарстане корь была выявлена у 83 человек, из них 39 детей.
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