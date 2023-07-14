В Пензенской области у 67 человек подтвердилась корь





– говорится в сообщении ведомства. «В стационаре 23 человека, на амбулаторном лечении 18 человек. Выздоровело 28 человек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Пензенской области произошла вспышка кори. Заболевание подтвердилось у 67 человек, сообщает региональный Минздрав.Кроме этого, по состоянию на 16 июля, с подозрением на корь было выявлено 69 человек, из которых 61 – дети.Сейчас под наблюдением находятся 26 семей (133 человека), находившихся в контакте с заболевшими. Также было снято с наблюдения 111 семей (559 человек).Ранее, 14 июля, заместительница Министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва заявила, что говорить о стабилизации ситуации в регионе пока что нельзя.Первый случай кори был выявлен в регионе 30 июня в селе Средняя Елюзань. В тот же день в населенном пункте ввели режим ЧС.