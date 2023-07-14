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В Пензенской области у 67 человек подтвердилась корь
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Пензенской области произошла вспышка кори. Заболевание подтвердилось у 67 человек, сообщает региональный Минздрав.
Кроме этого, по состоянию на 16 июля, с подозрением на корь было выявлено 69 человек, из которых 61 – дети.
Сейчас под наблюдением находятся 26 семей (133 человека), находившихся в контакте с заболевшими. Также было снято с наблюдения 111 семей (559 человек).
Ранее, 14 июля, заместительница Министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва заявила, что говорить о стабилизации ситуации в регионе пока что нельзя.
Первый случай кори был выявлен в регионе 30 июня в селе Средняя Елюзань. В тот же день в населенном пункте ввели режим ЧС.
«В стационаре 23 человека, на амбулаторном лечении 18 человек. Выздоровело 28 человек»,
– говорится в сообщении ведомства.
Кроме этого, по состоянию на 16 июля, с подозрением на корь было выявлено 69 человек, из которых 61 – дети.
Сейчас под наблюдением находятся 26 семей (133 человека), находившихся в контакте с заболевшими. Также было снято с наблюдения 111 семей (559 человек).
Ранее, 14 июля, заместительница Министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьёва заявила, что говорить о стабилизации ситуации в регионе пока что нельзя.
Первый случай кори был выявлен в регионе 30 июня в селе Средняя Елюзань. В тот же день в населенном пункте ввели режим ЧС.
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