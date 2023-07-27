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Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей.
Об этом журналистам сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека», — сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина (цитата по РИА Новости).
По данным ведомства, 67% всех заболевших не имели прививок против кори. В Роспотребнадзоре утверждают, что имеющиеся риски «в целом, управляемы», пишет агентство.
Добавим, что накануне Роспотребнадзор передал президенту Бурунди и Минздраву Уганды мобильные лаборатории для борьбы с опасными инфекциями, в том числе для борьбы с корью. «Лаборатории предназначены для оперативного реагирования на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы (холера, малярия, лихорадка Денге и желтая лихорадка, корь, ВИЧ и других)», — заявили в Роспотребнадзоре. Время проведения исследований в таких лабораториях составляет от 30 минут до 8 часов.
Об этом журналистам сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека», — сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина (цитата по РИА Новости).
По данным ведомства, 67% всех заболевших не имели прививок против кори. В Роспотребнадзоре утверждают, что имеющиеся риски «в целом, управляемы», пишет агентство.
Добавим, что накануне Роспотребнадзор передал президенту Бурунди и Минздраву Уганды мобильные лаборатории для борьбы с опасными инфекциями, в том числе для борьбы с корью. «Лаборатории предназначены для оперативного реагирования на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы (холера, малярия, лихорадка Денге и желтая лихорадка, корь, ВИЧ и других)», — заявили в Роспотребнадзоре. Время проведения исследований в таких лабораториях составляет от 30 минут до 8 часов.
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