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Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Москве у сотрудника «Роснефти» обнаружили корь. Роспотребнадзор объявил об эпидрасследовании и вакцинации контактных лиц.
«В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" <...> незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, медицинский осмотр, наблюдение, вакцинация контактных лиц, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — сообщил во вторник столичный Роспотребнадзор.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей.
«В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" <...> незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, медицинский осмотр, наблюдение, вакцинация контактных лиц, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании», — сообщил во вторник столичный Роспотребнадзор.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей.
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