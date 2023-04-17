Возрастное ограничение 18+
Глава Роспотребнадзора: корь зарегистрирована в 44 регионах России
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация с корью в России «ожидаемо осложняется».
Корь зарегистрирована уже в 44 регионах, однако, как утверждается, ограничена локальными очагами, которые удается купировать.
По словам Поповой, никаких ограничительных системных мер в связи с эпидситуацией по кори «абсолютно не требуется», пишут РИА Новости.
Напомним, на прошлой неделе корь обнаружили у студента РГУ нефти и газа в Москве. Вуз перевели на дистанционный режим обучения.
Также глава ведомства высказалась о новом подварианте коронавируса «арктур», который был выявлен в России. Попова предполагает, что всплеск заболеваемости этим подвидом произойдет к концу мая. По ее словам, этот вариант умеет обходить ранее сформированный иммунитет.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что, по предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время «арктур» не отличается высокой патогенностью – заболевание протекает в легкой форме, говорят санврачи.
Корь зарегистрирована уже в 44 регионах, однако, как утверждается, ограничена локальными очагами, которые удается купировать.
По словам Поповой, никаких ограничительных системных мер в связи с эпидситуацией по кори «абсолютно не требуется», пишут РИА Новости.
Напомним, на прошлой неделе корь обнаружили у студента РГУ нефти и газа в Москве. Вуз перевели на дистанционный режим обучения.
Также глава ведомства высказалась о новом подварианте коронавируса «арктур», который был выявлен в России. Попова предполагает, что всплеск заболеваемости этим подвидом произойдет к концу мая. По ее словам, этот вариант умеет обходить ранее сформированный иммунитет.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что, по предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время «арктур» не отличается высокой патогенностью – заболевание протекает в легкой форме, говорят санврачи.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
У 24 жителей Свердловской области подозревают корь
17 апреля 2023
17 апреля 2023
В Берёзовском у ребенка обнаружили корь
11 апреля 2023
11 апреля 2023
В Екатеринбурге ребенок заболел корью
12 апреля 2023
12 апреля 2023
Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
16 апреля 2023
16 апреля 2023