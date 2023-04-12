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Роспотребнадзор: подвид коронавируса «арктур», выявленный в России, может быть более заразным
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России выявили первые случаи заболевания новым подвидом коронавируса «арктур», сообщил Роспотребнадзор.
«По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время «Арктур» не отличается высокой патогенностью – заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме», — заявили в ведомстве.
Этот подвид ранее был выявлен у жителей Индии. По данным ВОЗ, «арктур» — один из вариантов омикрон-штамма. Он распространен уже в 29 странах.
«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется», — заявили в Роспотребнадзоре.
«По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время «Арктур» не отличается высокой патогенностью – заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в легкой форме», — заявили в ведомстве.
Этот подвид ранее был выявлен у жителей Индии. По данным ВОЗ, «арктур» — один из вариантов омикрон-штамма. Он распространен уже в 29 странах.
«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется», — заявили в Роспотребнадзоре.
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