Роспотребнадзор: в Москве у студента РГУ нефти и газа обнаружили корь

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В Москве у студента РГУ нефти и газа им. Губкина диагностировали корь.Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.Вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.Эпидмероприятия проводят по месту учебы и проживания студентов. В ведомстве добавили, что определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший.Корь — острое вирусное заболевание. К симптомам относят высокую температуру, сыпь, интоксикацию, кашель, конъюнктивит. Корь может привести к тяжелым осложнениям (пневмония, воспаление головного мозга, слизистых и др.). Передается воздушно-капельным путем.