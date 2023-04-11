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Роспотребнадзор: в Москве у студента РГУ нефти и газа обнаружили корь
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Москве у студента РГУ нефти и газа им. Губкина диагностировали корь.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
Вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Эпидмероприятия проводят по месту учебы и проживания студентов. В ведомстве добавили, что определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший.
Корь — острое вирусное заболевание. К симптомам относят высокую температуру, сыпь, интоксикацию, кашель, конъюнктивит. Корь может привести к тяжелым осложнениям (пневмония, воспаление головного мозга, слизистых и др.). Передается воздушно-капельным путем.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
Вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Эпидмероприятия проводят по месту учебы и проживания студентов. В ведомстве добавили, что определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший.
Корь — острое вирусное заболевание. К симптомам относят высокую температуру, сыпь, интоксикацию, кашель, конъюнктивит. Корь может привести к тяжелым осложнениям (пневмония, воспаление головного мозга, слизистых и др.). Передается воздушно-капельным путем.
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