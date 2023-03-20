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Сбившему шестилетнего ребенка и оставившего место аварии депутату присудили исправительные работы
Россия и мир
Экс-депутату Татарского района Новосибирской области Сергею Мамонтову (на момент совершения ДТП он был депутатом и единороссом) присудили 10 месяцев исправительных работ за то, что он сбил шестилетнего мальчика, проехал над ним и уехал с места аварии.
Страшные кадры попали на видео. После резонанса Мамонтова выгнали даже из партии «Единая Россия», также он лишился мандата муниципального депутата.
Изначально уголовное дело против него вообще было прекращено. Однако после протеста местной прокуратуры дело возбудили вновь.
Сам ребенок смог дойти до дома, однако позже его доставляли вертолетом до больницы в Новосибирске, где его лечили полтора месяца.
Сообщалось, что Мамонтов заплатил родителям мальчика миллион рублей. И в итоге отделался исправительными работами.
Страшные кадры попали на видео. После резонанса Мамонтова выгнали даже из партии «Единая Россия», также он лишился мандата муниципального депутата.
Изначально уголовное дело против него вообще было прекращено. Однако после протеста местной прокуратуры дело возбудили вновь.
Сам ребенок смог дойти до дома, однако позже его доставляли вертолетом до больницы в Новосибирске, где его лечили полтора месяца.
Сообщалось, что Мамонтов заплатил родителям мальчика миллион рублей. И в итоге отделался исправительными работами.
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