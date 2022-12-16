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Новосибирский экс-депутат, сбивший ребенка и покинувший место ДТП, освобожден от уголовной ответственности
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Новосибирский экс-депутат, сбивший ребенка на внедорожнике и покинувший место ДТП, избежал уголовной ответственности.
Такое решение принял мировой судья «в связи с примирением сторон».
«Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря 2022 года Мамонтов С.И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон», — сообщил РИА Новости представитель управления судебного департамента по региону.
По информации местных СМИ, экс-депутат якобы выплатил матери ребенка 1 миллион рублей.
Напомним, резонансное ДТП произошло 30 октября. 67-летний депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, член партии «ЕР», на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Мальчик был госпитализирован.
После ЧП Мамонтова освободили от должности депутата и исключили из партии. Он получил две административки и арест на 11 суток, позже было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.
Новосибирские общественники и журналисты просили ужесточить наказание для экс-депутата.
Добавим, что Мамонтов также является директором Татарского дорожного ремонтно-строительного управления.
От комментариев по делу отказались несколько районных депутатов и депутатов ГД, с которыми связывался корреспондент «Вечерних ведомостей».
Такое решение принял мировой судья «в связи с примирением сторон».
«Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря 2022 года Мамонтов С.И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон», — сообщил РИА Новости представитель управления судебного департамента по региону.
По информации местных СМИ, экс-депутат якобы выплатил матери ребенка 1 миллион рублей.
Напомним, резонансное ДТП произошло 30 октября. 67-летний депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, член партии «ЕР», на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Мальчик был госпитализирован.
После ЧП Мамонтова освободили от должности депутата и исключили из партии. Он получил две административки и арест на 11 суток, позже было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.
Новосибирские общественники и журналисты просили ужесточить наказание для экс-депутата.
Добавим, что Мамонтов также является директором Татарского дорожного ремонтно-строительного управления.
От комментариев по делу отказались несколько районных депутатов и депутатов ГД, с которыми связывался корреспондент «Вечерних ведомостей».
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