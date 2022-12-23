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Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела в отношении экс-депутата, сбившего ребёнка
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Прокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела в отношении новосибирского экс-депутата, который сбил ребенка на внедорожнике и покинул место ДТП.
Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области в телеграм-канале.
По данным ведомства, Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением мирового суда, внес апелляционное представление об отмене постановления и направлении уголовного дела на новое рассмотрение.
Ранее мировой суд Татарского судебного района прекратил уголовное дело в отношении 67-летнего экс-депутата «ЕР» Мамонтова «в связи с примирением сторон». По данным региональной прокуратуры, «подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска».
Апелляция будет рассмотрена Татарским районным судом.
Резонансное ДТП произошло в конце октября.
Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области в телеграм-канале.
По данным ведомства, Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением мирового суда, внес апелляционное представление об отмене постановления и направлении уголовного дела на новое рассмотрение.
Ранее мировой суд Татарского судебного района прекратил уголовное дело в отношении 67-летнего экс-депутата «ЕР» Мамонтова «в связи с примирением сторон». По данным региональной прокуратуры, «подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска».
Апелляция будет рассмотрена Татарским районным судом.
Резонансное ДТП произошло в конце октября.
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