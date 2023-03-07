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В ФСБ официально прокомментировали ЧП в Ростове-на-Дону
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В ФСБ опубликовали официальный комментарий после крупного пожара в Ростове-на-Дону.
«В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ (пограничного управления — прим. ред.) ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ на официальном сайте.
По данным ведомства, «в результате происшествия имеются пострадавшие». Сколько именно человек пострадали и в каком они состоянии, не уточняется.
Ранее губернатор Ростовской области сообщил об одном пострадавшем. СМИ со ссылкой на экстренные службы писали об одном погибшем и двух раненых.
«В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ (пограничного управления — прим. ред.) ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ на официальном сайте.
По данным ведомства, «в результате происшествия имеются пострадавшие». Сколько именно человек пострадали и в каком они состоянии, не уточняется.
Ранее губернатор Ростовской области сообщил об одном пострадавшем. СМИ со ссылкой на экстренные службы писали об одном погибшем и двух раненых.
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