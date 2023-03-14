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Губернатор Ростовской области назвал возможную причину пожара в здании ФСБ
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Появились первые официальные комментарии ЧП в Ростовской области.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал возможную причину пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону. «Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен», — сообщается в телеграм-канале главы региона.
По его информации, сигнал о пожаре поступил в 12.25. Возгорание произошло в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области по адресу ул.Сиверса, 20.
«По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия», — сообщил Голубев. По его данным, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Ранее в СМИ появилась информация об одном погибшем и двух пострадавших.
В тушении задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал возможную причину пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону. «Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен», — сообщается в телеграм-канале главы региона.
По его информации, сигнал о пожаре поступил в 12.25. Возгорание произошло в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области по адресу ул.Сиверса, 20.
«По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее, в целях безопасности из них начата эвакуация жителей. Ведутся следственные мероприятия», — сообщил Голубев. По его данным, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Ранее в СМИ появилась информация об одном погибшем и двух пострадавших.
В тушении задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.
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