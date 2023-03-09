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СМИ: при пожаре в здании ФСБ в Ростове-на-Дону погиб человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
При пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону погиб человек, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, два человека пострадали. Официального подтверждения информации нет.
Площадь мощного пожара в Ростове-на-Дону составляет 880 кв. м. Сообщается, что угрозы для жителей ближайших домов нет.
Ранее стало известно о крупном пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области.
По данным агентства, два человека пострадали. Официального подтверждения информации нет.
Площадь мощного пожара в Ростове-на-Дону составляет 880 кв. м. Сообщается, что угрозы для жителей ближайших домов нет.
Ранее стало известно о крупном пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области.
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