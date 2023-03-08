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В Грузии прекратили рассмотрение закона «об иноагентах», который вызвал протесты в стране

14.18 Пятница, 10 марта 2023
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В пятницу парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта «об иноагентах».

Законопроект отклонен во втором чтении. Против проекта выступили 35 депутатов. «За» проголосовал только один депутат.

9 марта проект закона был отозван из парламента его авторами на фоне масштабных протестов в стране.

Сегодня у здания парламента перед пленарным заседанием вновь собрались люди, с собой у них флаги и плакаты. У здания выставлены усиленные наряды полиции.

По данным МВД, в Тбилиси за два дня акций протестов пострадали 58 сотрудников ведомства, пятеро сейчас в больницах. Ранее в полиции сообщили, что на акциях протеста в Тбилиси было задержано 133 человека.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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