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Законопроект об иноагетах отозван из парламента Грузии
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Законопроект об иноагетах отозван из парламента Грузии.
Об этом сообщает правящая партия.
Законопроект об иноагентах вызвал массовые протесты в Грузии, которые переросли в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протесты продолжались несколько дней.
Об этом сообщает правящая партия.
Законопроект об иноагентах вызвал массовые протесты в Грузии, которые переросли в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протесты продолжались несколько дней.
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