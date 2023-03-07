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В Грузии проходят массовые протесты против закона об иностранных агентах
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В центре Тбилиси несколько дней проходят массовые акции протеста против проекта закона об иностранных агентах.
Протестующие собираются у здания парламента, с собой у них плакаты, громкоговорители, флаги, некоторые участники принесли с собой барабаны, у кого-то из демонстрантов заклеен рот. У входов в здание выставлены усиленные наряды полиции.
Пока протесты носят мирный характер, между тем, после нескольких стычек с полицией был задержан ряд представителей оппозиции, пишет Sputnik Грузия.
По данным издания, пленарное заседание парламента, где обсуждают два законопроекта об иноагентах, во вторник началось «со словесного и физического противостояния». Выступление одного из представителей оппозиции едва не закончилось дракой, в дело вмешались представители службы приставов.
Ранее в парламенте были зарегистрированы два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Сообщается, что один из проектов касается только юрлиц, а второй «является аналогом американского закона». Парламентарии в горячих спорах обсуждали в том числе сам термин «иноагент». По мнению некоторых депутатов, предпочтительнее говорить «агент иностранного влияния», а не «иностранный агент».
Законопроекты вызвали бурную реакцию среди депутатов, а также волну протестов. По мнению демонстрантов, принятие закона «несовместимо с европейскими ценностями».
Между тем, премьер Грузии во вторник выступил в поддержку законопроектов.
Протестующие собираются у здания парламента, с собой у них плакаты, громкоговорители, флаги, некоторые участники принесли с собой барабаны, у кого-то из демонстрантов заклеен рот. У входов в здание выставлены усиленные наряды полиции.
Пока протесты носят мирный характер, между тем, после нескольких стычек с полицией был задержан ряд представителей оппозиции, пишет Sputnik Грузия.
По данным издания, пленарное заседание парламента, где обсуждают два законопроекта об иноагентах, во вторник началось «со словесного и физического противостояния». Выступление одного из представителей оппозиции едва не закончилось дракой, в дело вмешались представители службы приставов.
Ранее в парламенте были зарегистрированы два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Сообщается, что один из проектов касается только юрлиц, а второй «является аналогом американского закона». Парламентарии в горячих спорах обсуждали в том числе сам термин «иноагент». По мнению некоторых депутатов, предпочтительнее говорить «агент иностранного влияния», а не «иностранный агент».
Законопроекты вызвали бурную реакцию среди депутатов, а также волну протестов. По мнению демонстрантов, принятие закона «несовместимо с европейскими ценностями».
Между тем, премьер Грузии во вторник выступил в поддержку законопроектов.
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