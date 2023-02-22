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Власти подтвердили падение беспилотника в городском округе Коломна
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил информацию об упавшем беспилотнике в Коломне.
«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал», — написал Воробьев в телеграм-канале.
По его данным, «жертв и разрушений на земле нет». ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает, добавил глава региона.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что беспилотник в районе Коломны упал у газораспределительной станции.
Ранее информация об упавшем в Подмосковье беспилотнике появилась в телеграм-каналах.
Во вторник в Минобороны заявили об атаке беспилотниками гражданской инфраструктуры в двух регионах РФ — в Краснодарском крае и Адыгее. Также об обломках трех беспилотников сообщили власти Белгорода.
«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал», — написал Воробьев в телеграм-канале.
По его данным, «жертв и разрушений на земле нет». ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает, добавил глава региона.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что беспилотник в районе Коломны упал у газораспределительной станции.
Ранее информация об упавшем в Подмосковье беспилотнике появилась в телеграм-каналах.
Во вторник в Минобороны заявили об атаке беспилотниками гражданской инфраструктуры в двух регионах РФ — в Краснодарском крае и Адыгее. Также об обломках трех беспилотников сообщили власти Белгорода.
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