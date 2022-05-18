В Финляндии заподозрили первый в стране случай оспы обезьян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Органы здравоохранения Финляндии сообщили о подозрении на первый в стране случай заболевания оспой обезьян, пишет финское издание Yle.
Симптомы обнаружены у взрослого мужчины (высокая температура и волдыри). Сейчас он находится на домашнем лечении. Всем, кто близко контактировал с заболевшим, было рекомендовано самоизолироваться.
По мнению врачей, мужчина мог заразиться во время поездки в Европу. Подтвердить диагноз медики смогут к концу следующей недели, когда будут готовы результаты анализов.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России оспы обезьян нет, вероятность ее завоза в страну в ведомстве оценили как очень низкую (по состоянию на 24 мая). «Это связано с тем, что авиасообщение с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания, ограничено», — сообщали в ведомстве. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, делать прививки в связи с распространением оспы обезьян сейчас не требуется.
Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян за пределами стран Африки не потребует срочной массовой вакцинации. В организации отметили, что контролировать распространение заболевания поможет соблюдение правил личной гигиены. Основные меры борьбы со вспышкой сегодня — отслеживание контактов и изоляция заболевших. По данным ВОЗ, вирус на данный момент не вызвал серьёзных случаев течения болезни.
Симптомы обнаружены у взрослого мужчины (высокая температура и волдыри). Сейчас он находится на домашнем лечении. Всем, кто близко контактировал с заболевшим, было рекомендовано самоизолироваться.
По мнению врачей, мужчина мог заразиться во время поездки в Европу. Подтвердить диагноз медики смогут к концу следующей недели, когда будут готовы результаты анализов.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России оспы обезьян нет, вероятность ее завоза в страну в ведомстве оценили как очень низкую (по состоянию на 24 мая). «Это связано с тем, что авиасообщение с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания, ограничено», — сообщали в ведомстве. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, делать прививки в связи с распространением оспы обезьян сейчас не требуется.
Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян за пределами стран Африки не потребует срочной массовой вакцинации. В организации отметили, что контролировать распространение заболевания поможет соблюдение правил личной гигиены. Основные меры борьбы со вспышкой сегодня — отслеживание контактов и изоляция заболевших. По данным ВОЗ, вирус на данный момент не вызвал серьёзных случаев течения болезни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».