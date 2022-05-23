Роспотребнадзор: делать прививки в связи с распространением оспы обезьян сейчас не требуется
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что делать прививки в связи с распространением оспы обезьян сейчас не требуется. Об этом она сказала на заседании комитета ГД по охране здоровья.
По ее словам, «дополнительно нагружать иммунную систему» не надо.
Ранее главный государственный санитарный врач сообщила, что люди, родившиеся до 1980 года и получившие прививку от натуральной оспы, «имеют определенный уровень защиты от оспы обезьян».
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России оспы обезьян нет и вероятность ее завоза в страну очень низкая. «Это связано с тем, что авиасообщение с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания, ограничено», — сообщили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача от человека к человеку воздушно-капельным путем возможна при длительном личном контакте.
По ее словам, «дополнительно нагружать иммунную систему» не надо.
Ранее главный государственный санитарный врач сообщила, что люди, родившиеся до 1980 года и получившие прививку от натуральной оспы, «имеют определенный уровень защиты от оспы обезьян».
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России оспы обезьян нет и вероятность ее завоза в страну очень низкая. «Это связано с тем, что авиасообщение с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания, ограничено», — сообщили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, но передача от человека к человеку воздушно-капельным путем возможна при длительном личном контакте.
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