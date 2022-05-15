ВОЗ: вспышка оспы обезьян не потребует срочной массовой вакцинации

09.36 Вторник, 24 мая 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Вспышка оспы обезьян за пределами стран Африки не потребует срочной массовой вакцинации, сообщил Reuters представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В организации отметили, что контролировать распространение заболевания поможет соблюдение правил личной гигиены. По словам Пибоди, основные меры борьбы со вспышкой сегодня — отслеживание контактов и изоляция заболевших, пишет агентство. Также сообщается, что вирус распространяется «не очень легко» и на данный момент не вызвал серьёзных случаев течения болезни.

Ученые пытаются выяснить, что именно вызвало всплеск заражения в странах, для которых эта болезнь нетипична. Также, по данным издания, у специалистов пока нет доказательств того, что вирус мутировал.

В ВОЗ отмечают, что специальной вакцины от этого заболевания нет, но при этом эффективна предшествующая вакцинация против натуральной оспы. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — отмечают в организации.

По данным ВОЗ, случаи заражения подтверждены в 12 странах. В России пока не зафиксировано ни одного случая.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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