Сенатор Гибатдинов: в Ульяновской области 28 апреля объявят днем траура по погибшим в детском саду
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов сообщил, что 28 апреля в регионе будет объявлено днем траура по погибшим во время стрельбы в детском саду «Рябинка».
«Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и помощь — психологическая, материальная, финансовая, над чем мы совместно с правительством Ульяновской области сейчас работаем в усиленном режиме», — написал сенатор в телеграм-канале.
26 апреля в детском саду «Рябинка» в Вешкайме мужчина открыл стрельбу, в результате погибли двое детей и воспитательница. Младшая воспитательница с огнестрельным ранением в больнице.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после происшествия заявила, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно.
В Минпросвещения РФ заявили в среду, что после стрельбы в Вешкайме безопасность учебных заведений в России усилена.
«Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и помощь — психологическая, материальная, финансовая, над чем мы совместно с правительством Ульяновской области сейчас работаем в усиленном режиме», — написал сенатор в телеграм-канале.
26 апреля в детском саду «Рябинка» в Вешкайме мужчина открыл стрельбу, в результате погибли двое детей и воспитательница. Младшая воспитательница с огнестрельным ранением в больнице.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после происшествия заявила, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно.
В Минпросвещения РФ заявили в среду, что после стрельбы в Вешкайме безопасность учебных заведений в России усилена.
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