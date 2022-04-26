После стрельбы в ульяновском детском саду возбуждено уголовное дело об убийстве
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства и причины преступления.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских прервал рабочую поездку на «Иннопром» в Ташкенте и первым рейсом вылетает в Ульяновск, сообщили в правительстве региона.
По уточненным данным, при стрельбе в детском саду «Рябинка» погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. Семьям погибших будет оказана медицинская и психологическая помощь, сообщили региональные власти.
Преступник, устроивший стрельбу, не владел оружием, законного владельца ищут, сообщил РИА Новости представитель Росгвардии.
Также сообщается, что детский сад не охраняется частными охранными организациями и оборудован «тревожной кнопкой».
26 апреля неизвестный открыл стрельбу в ульяновском детском саду. По предварительным данным, после он совершил самоубийство.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства и причины преступления.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских прервал рабочую поездку на «Иннопром» в Ташкенте и первым рейсом вылетает в Ульяновск, сообщили в правительстве региона.
По уточненным данным, при стрельбе в детском саду «Рябинка» погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель, ей оказывают помощь. Семьям погибших будет оказана медицинская и психологическая помощь, сообщили региональные власти.
Преступник, устроивший стрельбу, не владел оружием, законного владельца ищут, сообщил РИА Новости представитель Росгвардии.
Также сообщается, что детский сад не охраняется частными охранными организациями и оборудован «тревожной кнопкой».
26 апреля неизвестный открыл стрельбу в ульяновском детском саду. По предварительным данным, после он совершил самоубийство.
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