Москалькова: вневедомственная охрана Росгвардии должна дежурить в дошкольных учреждениях круглосуточно
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца трех человек в детском саду в Ульяновской области состоит на учете у психиатра.
По данным омбудсмена, 26 апреля мужчина в 13.08 зашёл в здание детского сада и выстрелил из ружья в женщину, которая занималась уборкой помещения, а также произвёл выстрелы в двух детей и в женщину-воспитателя. Позже он совершил самоубийство.
«Владелец ружья ИЖ 26, Тронин Александр Николаевич, 1954 г. р. [Предполагаемый] убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 г. р., житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной», — сообщила Москалькова.
В результате стрельбы погибли дети, шестилетняя девочка и пятилетний мальчик. Погибла 35-летняя воспитатель Ольга Митрофанова.
Младший воспитатель Елена Карпова ранена. По данным Москальковой, пострадавшая находится в больнице с переломом костей предплечья в результате огнестрельного ранения. Ее состояние стабильное.
«В детском саду сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии сразу выехали на место трагедии. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Люльков Сергей Александрович уже также на месте», — сообщила омбудсмен.
Татьяна Москалькова заявила, что это уже не первая подобная трагедия, в связи с чем необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране.
«Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно», — заявила Москалькова.
После стрельбы в детском саду возбуждено уголовное дело.
По данным омбудсмена, 26 апреля мужчина в 13.08 зашёл в здание детского сада и выстрелил из ружья в женщину, которая занималась уборкой помещения, а также произвёл выстрелы в двух детей и в женщину-воспитателя. Позже он совершил самоубийство.
«Владелец ружья ИЖ 26, Тронин Александр Николаевич, 1954 г. р. [Предполагаемый] убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 г. р., житель Вешкайма, состоит на учёте как психически больной», — сообщила Москалькова.
В результате стрельбы погибли дети, шестилетняя девочка и пятилетний мальчик. Погибла 35-летняя воспитатель Ольга Митрофанова.
Младший воспитатель Елена Карпова ранена. По данным Москальковой, пострадавшая находится в больнице с переломом костей предплечья в результате огнестрельного ранения. Ее состояние стабильное.
«В детском саду сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии сразу выехали на место трагедии. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Люльков Сергей Александрович уже также на месте», — сообщила омбудсмен.
Татьяна Москалькова заявила, что это уже не первая подобная трагедия, в связи с чем необходимо усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей стране.
«Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно», — заявила Москалькова.
После стрельбы в детском саду возбуждено уголовное дело.
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