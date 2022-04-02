Журналисты приостановившей выпуск «Новой газеты» запустили новый медиапроект
Россия и мир
Фото: телеграм-канал "Новой газеты"
Журналисты «Новой газеты», покинувшие Россию, объявили о запуске нового проекта – «Новая газета. Европа». Об этом в телеграм-канале сообщил главный редактор нового издания Кирилл Мартынов.
«Мы, журналисты «Новой», которые были вынуждены покинуть Россию из-за фактического запрета на профессию, рады рассказать вам, что начинает работать «Новая газета. Европа» — издание, разделяющее наши ценности и стандарты», — написал Мартынов. По его словам, это не филиал «Новой газеты», а самостоятельный проект, независимый юридически и фактически.
Проект «Новая газета. Европа» будет рассказывать о событиях на нескольких языках. «Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности», — написал главный редактор.
28 марта «Новая газета» сообщила о приостановке работы после того, как получила второе предупреждение Роскомнадзора.
5 апреля норвежский медиахолдинг Amedia передал управление своими типографиями в России главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
«Мы, журналисты «Новой», которые были вынуждены покинуть Россию из-за фактического запрета на профессию, рады рассказать вам, что начинает работать «Новая газета. Европа» — издание, разделяющее наши ценности и стандарты», — написал Мартынов. По его словам, это не филиал «Новой газеты», а самостоятельный проект, независимый юридически и фактически.
Проект «Новая газета. Европа» будет рассказывать о событиях на нескольких языках. «Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности», — написал главный редактор.
28 марта «Новая газета» сообщила о приостановке работы после того, как получила второе предупреждение Роскомнадзора.
5 апреля норвежский медиахолдинг Amedia передал управление своими типографиями в России главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
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