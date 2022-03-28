Медиахолдинг Amedia передает управление российскими типографиями главреду «Новой газеты» Муратову

18.44 Вторник, 5 апреля 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал "Новой газеты"
Норвежский медиахолдинг Amedia передает управление своими типографиями в России главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания сообщает, что не может продолжать работу полиграфического бизнеса в стране из-за действий России на Украине. «Новая газета», выпуск которой сейчас приостановлен, печаталась в одной из типографий компании. Всего у дочерней компании Amedia в России четыре типографии, в которых она владеет 100% долей. Дмитрий Муратов «будет осуществлять все права акционера по своему усмотрению и будет иметь полный контроль над повседневными операциями», заявили в компании. Также сообщается, что средства от возможной будущей продажи этого бизнеса «пойдут на поддержку работы независимых СМИ в России».

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск до окончания военной спецоперации в Украине.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Пивзавод «Патра» в Екатеринбурге сменит владельца после ухода Heineken
28 марта 2022
Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания
28 марта 2022
В Екатеринбурге вдоль Исети появится новая улица
02 апреля 2022
В Нижнем Тагиле похоронили погибшего на территории Украины военного
28 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
20:55 В Краснотурьинске коровы стоят по колено в собственных экскрементах
19:53 Престарелый мужчина погиб на пешеходном переходе одной из улиц Асбеста
19:17 Почти 2 года лишения свободы получил изверг, выкинувший в Берёзовском кошку с балкона
18:54 Предприятие «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле оштрафовали на 100 000 рублей
18:27 В Екатеринбург съедутся «Классные лидеры» со всей Свердловской области
17:56 В Ревде рецидивист после ссоры похитил сожительницу
17:20 Гордума Екатеринбурга потратит на освещение своей деятельности в соцсетях свыше 3,5 млн рублей
16:54 Мэрия Екатеринбурга просит строителей за пять дней завершить работы на Щербакова
16:25 С начала года в ДТП в Екатеринбурге погибли пять пешеходов
15:52 В Первоуральске водителя лесозаготовительной машины признали виновным в гибели рабочего
15:29 Утверждены границы площадки под реновацию на Эльмаше в Екатеринбурге
14:51 На Урале задержаны подозреваемые в мошенничестве при обналичивании средств маткапитала
14:27 Водители Екатеринбурга повредили машины из-за затопленных дорог
13:54 В Екатеринбурге задержали угонщика автомобиля такси
13:34 Единороссы продолжат выполнение народной программы несмотря на трудности в экономике
13:23 Коронавирус подтвердили еще у 705 свердловчан
13:22 Разработка пермских ученых позволит сохранить качество энергии электростанций
13:13 Пермяки завоевали Гран-при Всероссийского фестиваля
13:07 Пермяков приглашают на городскую ярмарку
13:02 В Прикамье подозревают в мошенничестве кредитного консультанта микрофинансовой организации
12:55 Житель Туринска предстал перед судом за убийство трехмесячного сына
12:22 С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли четыре тысячи тонны снега
11:54 Известный адвокат опроверг информацию о его задержании в Екатеринбурге
11:21 В Екатеринбурге наградили медалями «За отвагу» участников военной спецоперации
10:59 Свердловчанину, который выбросил младенца с балкона, вынесли приговор
Все новости
18:44 Медиахолдинг Amedia передает управление российскими типографиями главреду «Новой газеты» Муратову
17:46 Создатели сатирического сериала про Наливкина сняли новый эпизод, в котором он топит попавшую под санкции яхту чиновника
16:13 Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР
15:48 Жители Щукино жалуются на драки у мусорных контейнеров из-за просроченных продуктов
14:29 Курский губернатор предложил добавлять в систему отопления краску и сероводород, чтобы жители не сливали воду для своих нужд
13:37 Роскомнадзор заявил, что Википедия стала линией информационных атак на россиян
12:23 Российские школы получили методички для уроков о санкциях и пользе импортозамещения
11:20 Постпред США в ООН призвала исключить Россию из Совета по правам человека
10:50 Бибилов: Южная Осетия не имеет права упускать возможность для вхождения в состав РФ
10:10 Полянский: заявления о возможном применении РФ ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы
09:39 Сервис Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье
18:33 В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко, его подозревают в крупном мошенничестве
17:24 Мишустин: Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами с 9 апреля
16:59 Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
16:03 Задержан водитель рейсового автобуса, упавшего с эстакады на трассе М-9 «Балтия»
15:39 Песков: готовность Польши разместить ядерное оружие приведет к росту напряженности
14:20 Студента Томского политехнического университета отчислили за участие в протестной акции
13:34 Две сотрудницы Сбербанка задержаны по подозрению в инсценировке разбойного нападения
12:28 Воронежский депутат, которую исключают из фракции КПРФ за критику спецоперации, покинула Россию
10:30 Дмитрий Медведев призвал «вовремя отличать лицо предателя»
09:44 Сотрудницу Российской национальной библиотеки обвинили в «экстремизме» из-за портрета Лотмана, которого приняли за Твена
17:59 Володин: Госдума будет настаивать на кадровых решениях в отношении «предателей»
17:22 «ВК-медиа» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пацифистские обложки
16:24 В Госдуме предложили аннулировать российский паспорт Жерара Депардье за высказывания о президенте
15:44 Голикова заявила о росте числа граждан, работающих неполный день и находящихся в простое
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK