Медиахолдинг Amedia передает управление российскими типографиями главреду «Новой газеты» Муратову
Россия и мир
Фото: телеграм-канал "Новой газеты"
Норвежский медиахолдинг Amedia передает управление своими типографиями в России главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Об этом говорится в заявлении компании.
Компания сообщает, что не может продолжать работу полиграфического бизнеса в стране из-за действий России на Украине. «Новая газета», выпуск которой сейчас приостановлен, печаталась в одной из типографий компании. Всего у дочерней компании Amedia в России четыре типографии, в которых она владеет 100% долей. Дмитрий Муратов «будет осуществлять все права акционера по своему усмотрению и будет иметь полный контроль над повседневными операциями», заявили в компании. Также сообщается, что средства от возможной будущей продажи этого бизнеса «пойдут на поддержку работы независимых СМИ в России».
28 марта «Новая газета» приостановила выпуск до окончания военной спецоперации в Украине.
Компания сообщает, что не может продолжать работу полиграфического бизнеса в стране из-за действий России на Украине. «Новая газета», выпуск которой сейчас приостановлен, печаталась в одной из типографий компании. Всего у дочерней компании Amedia в России четыре типографии, в которых она владеет 100% долей. Дмитрий Муратов «будет осуществлять все права акционера по своему усмотрению и будет иметь полный контроль над повседневными операциями», заявили в компании. Также сообщается, что средства от возможной будущей продажи этого бизнеса «пойдут на поддержку работы независимых СМИ в России».
28 марта «Новая газета» приостановила выпуск до окончания военной спецоперации в Украине.
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