«Новая газета» остановила выпуск издания на сайте и на бумаге до окончания военной спецоперации в Украине
Россия и мир
Фото: телеграм-канал "Новой газеты"
«Новая газета» объявила о приостановке деятельности до окончания военной спецоперации в Украине.
Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Поводом для этого стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление РКН. При этом представители РКН не уточнили, о каком именно материале идет речь.
Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта. Два предупреждение от надзорного ведомства в год грозят отзывом лицензии СМИ, пишет издание.
Редакция обратилась к читателям с заявлением. «Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — «до окончания «специальной операции на территории Украины».
Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Поводом для этого стало «упоминание НКО-иноагента без маркировки», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление РКН. При этом представители РКН не уточнили, о каком именно материале идет речь.
Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта. Два предупреждение от надзорного ведомства в год грозят отзывом лицензии СМИ, пишет издание.
Редакция обратилась к читателям с заявлением. «Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — «до окончания «специальной операции на территории Украины».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания
28 марта 2022
28 марта 2022