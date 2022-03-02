Интернет-издание Znak.com объявило о закрытии
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Znak.com
Интернет-издание Znak.com объявило о закрытии «в связи с большим количеством ограничений».
«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», - сообщает редакция.
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Сегодня Госдума единогласно приняла законопроект, который предусматривает лишение свободы до 15 лет и крупные штрафы за распространении фейков о действиях вооруженных сил РФ.
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», - сообщает редакция.
Также сегодня томское агентство новостей ТВ-2 прекратило свою работу после двух предупреждений от Роскомнадзора и блокировки.
Ранее совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы». Также о приостановке вещания объявил телеканал «Дождь».*
Сегодня Госдума единогласно приняла законопроект, который предусматривает лишение свободы до 15 лет и крупные штрафы за распространении фейков о действиях вооруженных сил РФ.
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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