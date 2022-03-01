Госдума одобрила в третьем чтении поправки в уголовный кодекс о «военных фейках»
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Депутаты Госдумы в третьем чтении единогласно приняли законопроект, вносящий поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за фейки о действиях вооруженных сил РФ грозит до 15 лет лишения свободы.
– за изготовление и распространение фейков — до трёх лет лишения свободы;
– если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с помощью интернета — от пяти до десяти лет;
– если есть общественно опасные последствия — до 15 лет;
Ответственность грозит тем распространителям, которые заведомо знали, что информация ложная.
По словам спикера ГД Вячеслава Володина, уже завтра нормы «заставят замолчать тех, кто лгал о военной спецоперации», они понесут очень жесткие наказания.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
– за изготовление и распространение фейков — до трёх лет лишения свободы;
– если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с помощью интернета — от пяти до десяти лет;
– если есть общественно опасные последствия — до 15 лет;
Ответственность грозит тем распространителям, которые заведомо знали, что информация ложная.
По словам спикера ГД Вячеслава Володина, уже завтра нормы «заставят замолчать тех, кто лгал о военной спецоперации», они понесут очень жесткие наказания.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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