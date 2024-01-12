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Еще один подросток сбежал из екатеринбургской спецшколы из-за насилия

Он рассказал, что его били палками и обувью

09.17 Понедельник, 15 января 2024
Заявление в Следственный комитет уже написаны мамой мальчика
15-летний подросток сбежал из екатеринбургской спецшколы №124, в которой неоднократно заявлялось о применении насилия к детям. Так, ранее сразу несколько воспитанников заявили о физическом насилии, а весной прошлого года всю страну поразила ужасающая история с применением не только физического, но и сексуализированного насилия в отношении 12-летнего ребенка после «товарищеских» судов.

Подросток сбежал из спецшколы на Елизавете в Екатеринбурге еще в 20-х числах декабря, однако известно об инциденте стало только сейчас. Адвокат семьи Екатерина Кувалдина рассказала Вечерним ведомостям, что заявления в Следственный комитет уже написаны.

«Эта спецшкола стала очень часто попадать в поле зрения общественности. Случай с этим подростком уже не первый. Ребенок рассказывает о жестоком обращении в стенах этого учреждения. Ещё до новогодних праздников мама подростка написала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении сотрудников данного учреждения, однако прошла уже первая рабочая неделя, но ни маму, ни мальчика для дачи объяснений пока не вызывают. В действиях сотрудников учреждения могут содержаться признаки таких преступлений, как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ предусматривает, что к ответственности может быть привлечен педагогический работник или иной работник образовательной организации), а также истязание (статья 117 УК РФ)», - говорит адвокат Кувалдина.


Мама мальчика в разговоре с корреспондентом нашего издания рассказала, что в какой-то момент стала подозревать, что что-то с ее ребенком не так. Но по телефону он не жаловался на избиения, как оказалось, из-за того, что при разговоре детей в этом учреждении рядом с ними всегда находится сотрудник школы. Фактически ребенок лишен возможности обсудить действительно важные вещи с родителями, или вот такие ЧП.

Мама ребенка рассказала, что в одну из встреч с ребенком зимой 2023 года ее сын впал в состояние, похожее на истерику. «Он говорил, что не может больше здесь находиться. “Просто не могу!” В этот момент я поняла, что здесь действительно происходят страшные вещи и мой ребенок просто боится в этот момент говорить правду о происходящем при педагогах и боится, что я не могу его защитить. Я никогда не видела его в таком состоянии, было видно, что он уже не может, что он на грани, что с ним происходят страшные вещи», – говорит мама сбежавшего ребенка.

Уже позже выяснилось, что подростка били вешалками и обувью, ударяли по губам, спине, ногам.

«Когда я поняла, что моего сына бьют, я не могу даже передать всю палитру чувств. Это и шок, и гнев. Самое обидное, что это учреждение якобы должно перевоспитывать трудных подростков, а по факту мы видим, что детей просто “ломают”», - говорит мама 15-летнего мальчика.

Сам подросток рассказал маме уже после побега, что сотрудники спецшколы перед приездом Следственного комитета в учреждение собрали всех воспитанников на линейку и предложили не говорить ничего лишнего, ведь «мы одна семья».

Кроме того, подросток рассказал, что о случае сексуализированного насилия, о котором стало известно еще весной прошлого года, знали многие сотрудники учреждения, но никаких мер не предпринимали.

Напомним, что ужасающие данные о происходящем в школе появились еще в прошлом году. Тогда сразу несколько детей заявили о применении к ним физического насилия, а один из воспитанников рассказал о сексуализированном насилии над другим учеником. Впоследствии сам ребенок, к которому применяли и сексуализированное, и физическое насилие, рассказал об ужасах в стенах учреждения. Так, многие из актов насилия происходили после проведения товарищеских судов одним из воспитателей учреждения.

Целью применения насилия называлось в том числе «зачуханивание». Унижению подвергались дети разного возраста. При этом сразу несколько воспитанников рассказали о том, что директриса (на тот момент) подняла изнасилованного мальчика при других учениках и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».

На саму экс-директрису Наталию Поддубную заведено уголовное дело, однако она находится на свободе. При этом, по данным источников Вечерних ведомостей, ее не уволили - она ушла по собственному желанию и даже получила премию при увольнении.

А вот подростки, которые могли совершать акты насилия именно после влияния на них взрослых, находятся под следствием, в СИЗО.

При этом мама одного из детей, над которыми издевались в школе, обратилась к Путину из-за сбежавшего третьего обвиняемого в насилии. Она заявила, что боится за свою безопасность.

Также известно, что после того как Максим Чванов, который является руководителем Свердловского отделения объединения Ветеранов Кремлевского-Президентского полка, основателем Военно-патриотического центра ВЫМПЕЛ-УРАЛ, руководителем Свердловского отделения Всероссийского антинаркотического движения АНТИДИЛЕР, начал помогать одному из детей, над которым издевались в школе, ему позвонил Игорь Мороков, занимающий должность детского омбудсмена в Свердловской области, с вопросом, какой же интерес у Чванова в поддержке мальчика. Позже этого мальчика удалось вытащить из этого жуткого учреждения через суд.

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Гузель Аиткулова, Варвара Воронова © Вечерние ведомости


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