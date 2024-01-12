Еще один подросток сбежал из екатеринбургской спецшколы из-за насилия

«Эта спецшкола стала очень часто попадать в поле зрения общественности. Случай с этим подростком уже не первый. Ребенок рассказывает о жестоком обращении в стенах этого учреждения. Ещё до новогодних праздников мама подростка написала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении сотрудников данного учреждения, однако прошла уже первая рабочая неделя, но ни маму, ни мальчика для дачи объяснений пока не вызывают. В действиях сотрудников учреждения могут содержаться признаки таких преступлений, как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ предусматривает, что к ответственности может быть привлечен педагогический работник или иной работник образовательной организации), а также истязание (статья 117 УК РФ)», - говорит адвокат Кувалдина.

Гузель Аиткулова, Варвара Воронова © Вечерние ведомости