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В Екатеринбурге будут судить экс-директрису спецшколы, где издевались над детьми

12.01 Вторник, 26 декабря 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей директрисы спецшколы №124, где издевались над детьми, используя в том числе сексуализированное насилие. Её обвиняют в халатности.

По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетними воспитанниками учебно-воспитательного учреждения на его территории были совершены противоправные в отношении другого воспитанника 2009 года рождения. Об этом обвиняемая должна была сообщить в правоохранительные органы и предпринять меры для оказания помощи пострадавшему мальчику, но де сделала этого.

«При этом, директриса, достоверно зная о своей обязанности незамедлительно сообщать в региональное министерство образования и молодёжной политики, правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, должна была оказать помощь малолетнему воспитаннику учреждения. Однако она лишь организовала собрание с воспитанниками в своём кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.


Уголовное дело директрисы направили в Чкаловский районный суд, где его должны будут рассмотреть по существу.

Напомним, что о фактах систематического насилия над детьми в СК сообщила мама одного из воспитанников закрытой школы. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуализированном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребёнком отправили под арест 15-летнего подростка.

По данным собеседника издания, директриса достоверно знала о происходящем в школе, но не предпринимала никаких мер. Подчеркнем, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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