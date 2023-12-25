В Екатеринбурге будут судить экс-директрису спецшколы, где издевались над детьми

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«При этом, директриса, достоверно зная о своей обязанности незамедлительно сообщать в региональное министерство образования и молодёжной политики, правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, должна была оказать помощь малолетнему воспитаннику учреждения. Однако она лишь организовала собрание с воспитанниками в своём кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации»,