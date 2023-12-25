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В Екатеринбурге будут судить экс-директрису спецшколы, где издевались над детьми
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей директрисы спецшколы №124, где издевались над детьми, используя в том числе сексуализированное насилие. Её обвиняют в халатности.
По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетними воспитанниками учебно-воспитательного учреждения на его территории были совершены противоправные в отношении другого воспитанника 2009 года рождения. Об этом обвиняемая должна была сообщить в правоохранительные органы и предпринять меры для оказания помощи пострадавшему мальчику, но де сделала этого.
Уголовное дело директрисы направили в Чкаловский районный суд, где его должны будут рассмотреть по существу.
Напомним, что о фактах систематического насилия над детьми в СК сообщила мама одного из воспитанников закрытой школы. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуализированном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребёнком отправили под арест 15-летнего подростка.
По данным собеседника издания, директриса достоверно знала о происходящем в школе, но не предпринимала никаких мер. Подчеркнем, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?».
По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетними воспитанниками учебно-воспитательного учреждения на его территории были совершены противоправные в отношении другого воспитанника 2009 года рождения. Об этом обвиняемая должна была сообщить в правоохранительные органы и предпринять меры для оказания помощи пострадавшему мальчику, но де сделала этого.
«При этом, директриса, достоверно зная о своей обязанности незамедлительно сообщать в региональное министерство образования и молодёжной политики, правоохранительные органы и законным представителям о случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, должна была оказать помощь малолетнему воспитаннику учреждения. Однако она лишь организовала собрание с воспитанниками в своём кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело директрисы направили в Чкаловский районный суд, где его должны будут рассмотреть по существу.
Напомним, что о фактах систематического насилия над детьми в СК сообщила мама одного из воспитанников закрытой школы. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуализированном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребёнком отправили под арест 15-летнего подростка.
По данным собеседника издания, директриса достоверно знала о происходящем в школе, но не предпринимала никаких мер. Подчеркнем, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?».
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