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Суд рассмотрит иск об освобождении мальчика, подвергавшегося сексуализированному насилию, из спецшколы Екатеринбурга

14.31 Вторник, 2 мая 2023
Криминал
Фрагмент видео из телеграм-канала Вечерние ведомости
Представители спецшколы закрытого типа в Екатеринбурге, воспитанники которой рассказали об ужасающих инцидентах насилия, в том числе сексуализированного, после товарищеских судов, организованных воспитателем, заявили иск в суд о переводе ребенка в другое спецучреждение.

Адвокат ребенка Олеся Бортникова с таким иском не согласна, и подала встречный иск на освобождение мальчика от нахождения в подобных учреждениях.

«Мы считаем, что в настоящее время ребенок не может быть помещен в подобное учреждение по нескольким причинам. Во-первых, следственные действия ещё идут, соответственно, не все экспертизы проведены. Если ребенка поместят в другой город (а представители спецшколы настаивают на Рефтинском спецучреждении, – прим. ред.), это затруднит необходимые следственные действия. Во-вторых, ребенка просто нельзя сейчас помещать в такую же среду по причине психологической травмы, и возможного отношения других детей и подростков к нему. Нет никакой гарантии, что насилие не повторится над ним в новом месте, учитывая некоторые особенности таких спецшкол»,

– считает Олеся Бортникова.


По словам адвоката, в аппарате уполномоченного по правам детей Свердловской области Игоря Морокова в курсе завтрашнего заседания суда. Бортникова надеется, что омбудсмен встанет на сторону ребенка, и сможет помочь защитить его права.

Процесс будет закрытым и состоится уже завтра.

Напомним, ранее стало известно, что в спецшколе №124 в Екатеринбурге подростки 15-16 лет применяли насилие к детям 12-13 лет. Ужасающие случаи происходили, по рассказам детей, после товарищеских судов, которые проводил один из воспитателей. Самое страшное наказание было «зачуханить» – когда вся группа могла начать унижать в своеобразной форме (в том числе, используя сексуализированное насилие) ребенка, чье поведение не понравилось воспитателю.

СК возбудил уголовное дело, двое подростков, которые непосредственно участвовали в актах насилия, арестованы на два месяца.

На данный момент никто из руководства школы или сотрудников не задержан и не арестован. По данным источников «Вечерних ведомостей», ситуацию в спецшколе ее руководство может попытаться «замять», выставив виновными в ЧП исключительно подростков. Хотя, по данным адвоката Георгия Краснова, который защищает одного из потерпевших, директор достоверно знала об этих случаях.

Ранее один из мальчиков рассказал «Вечерним ведомостям», что другого мальчика подняли публично при многих воспитанниках школы и спросили: «Почему ты не мог ему откусить?».

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Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости


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Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
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15:22 В Алапаевске досрочно прекращены полномочия осужденного за покушение на мошенничество депутата
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14:31 Суд рассмотрит иск об освобождении мальчика, подвергавшегося сексуализированному насилию, из спецшколы Екатеринбурга
14:19 Обезглавленное тело пенсионера обнаружили в Серове
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19:16 Бывший музыкант «Аквариума» приедет в Екатеринбург с концертом и не только
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