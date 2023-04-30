Суд рассмотрит иск об освобождении мальчика, подвергавшегося сексуализированному насилию, из спецшколы Екатеринбурга

– считает Олеся Бортникова.

«Мы считаем, что в настоящее время ребенок не может быть помещен в подобное учреждение по нескольким причинам. Во-первых, следственные действия ещё идут, соответственно, не все экспертизы проведены. Если ребенка поместят в другой город (а представители спецшколы настаивают на Рефтинском спецучреждении, – прим. ред.), это затруднит необходимые следственные действия. Во-вторых, ребенка просто нельзя сейчас помещать в такую же среду по причине психологической травмы, и возможного отношения других детей и подростков к нему. Нет никакой гарантии, что насилие не повторится над ним в новом месте, учитывая некоторые особенности таких спецшкол»,