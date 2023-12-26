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Мама одного из пострадавших от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчиков обратилась к Путину

16.50 Среда, 27 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мама одного из пострадавших в екатеринбургской спецшколе №124, где издевались над детьми, в том числе используя сексуализированное насилие, записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под свой контроль.

По её словам, на уровне области она не решается.

«С апреля мы с родителями пострадавших детей вынуждены бороться за восстановление справедливости. После того, как нам стали известны факты издевательства над нашими детьми мы обратились в Следственный комитет, но из всех сотрудников, кто был причастен и знал о фактах насилия, привлекли только Поддубную (прим. ред.: Поддубную ещё не привлекли. Её дело только на этой неделе направили в суд). Ни воспитатель, который всё это организовал, ни психологи, которые знали и молчали, ответственности не понесли. Не понёс ответственности и начальник отдела, кому подчиняется эта школа, хотя он, как мне кажется, был обязан контролировать. Но так как он бывший полицейский его, видимо, решили не проверять»,

– сказала в своём обращении женщина.


Также, по её словам, когда из школы ушёл подсудимый по их делу, его не стала искать полиция. Она также выразила опасения касаемо безопасности пострадавших детей, так как данному молодому человеку могут быть известных их адреса.

«Ранее весной из этой же школы также уходил подозреваемый, которого отпустил начальник службы режима. Получается, что все праздники мы должны жить в страхе. Госзащиту нам никто не предложил»,

– объяснила мама ребёнка.


Она также подчеркнула, что в школе до сих пор остаются пострадавшие дети, и, по её словам, лучше в этом учреждении не стало. Женщина заявила, что не так давно сотрудник режима в вечернее время избил одного из воспитанников и, с её слов, факты об этом скрывают.

Кроме этого, родителей возмущает то, что их детям ставят прививки без ведома из законных представителей, после чего просят подписывать соответствующие документы задним числом.

Напомним, что о фактах систематического насилия над детьми в СК сообщила мама одного из воспитанников закрытой школы. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуализированном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребёнком отправили под арест 15-летнего подростка.

По данным собеседника издания, директриса достоверно знала о происходящем в школе, но не предпринимала никаких мер. Подчеркнем, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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