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«Уральского гусара» переводят на «двойку»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня, 26 февраля, стало известно, что известного активиста, оппозиционера и основателя движения по возрождению уральского гусарства Ярослава Ширшикова переводят из СИЗО-1. Оставшийся срок он будет «мотать» во второй исправительной колонии Екатеринбурга, более известной в народе, как просто «двойка».
О том, что Ярослав Ширшиков был распределён для отбытия оставшейся части наказания в исправительную колонию № 2 города Екатеринбурга сообщил его телеграм-канал «Гусарская бравада». Желающие поддержать неунывающего «уральского гусара» весточкой с воли, могут теперь писать по адресу: ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области, ул. Малышева, 2 б, Екатеринбург, Свердловская обл., 620019. Как уточняется в сообщении, при написании электронного письма через Зонателеком в выпадающем меню нужно выбрать «ИК-2».
Ранее сообщалось, что Ярослава Ширшикова переведут из СИЗО в больницу колонии в связи с ухудшением состояния его здоровья. Речь даже шла о том, что ему придётся ампутировать глаз. Чуть позже Свердловское ГУФСИН назвало эту информацию недостоверной. Якобы, ампутации глаза удалось избежать, сняв воспаление медикаментозными средствами.
Напомним, Ярослав Ширшиков в начале 2024 года был приговорён к двум годам лишения свободы за неосторожный комментарий в соцсетях. Осенью ему к сроку «накинули» по решению апелляционного военного суда в подмосковной Власихе. В итоге Ярослав должен отсидеть 5 лет в колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма.
О том, что Ярослав Ширшиков был распределён для отбытия оставшейся части наказания в исправительную колонию № 2 города Екатеринбурга сообщил его телеграм-канал «Гусарская бравада». Желающие поддержать неунывающего «уральского гусара» весточкой с воли, могут теперь писать по адресу: ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области, ул. Малышева, 2 б, Екатеринбург, Свердловская обл., 620019. Как уточняется в сообщении, при написании электронного письма через Зонателеком в выпадающем меню нужно выбрать «ИК-2».
Ранее сообщалось, что Ярослава Ширшикова переведут из СИЗО в больницу колонии в связи с ухудшением состояния его здоровья. Речь даже шла о том, что ему придётся ампутировать глаз. Чуть позже Свердловское ГУФСИН назвало эту информацию недостоверной. Якобы, ампутации глаза удалось избежать, сняв воспаление медикаментозными средствами.
Напомним, Ярослав Ширшиков в начале 2024 года был приговорён к двум годам лишения свободы за неосторожный комментарий в соцсетях. Осенью ему к сроку «накинули» по решению апелляционного военного суда в подмосковной Власихе. В итоге Ярослав должен отсидеть 5 лет в колонии общего режима по обвинению в оправдании терроризма.
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