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Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову, которого приговорили к пяти годам колонии по обвинению в оправдании терроризма, удалят глаз. Сейчас он находится в СИЗО-1.
Проблемы с левым глазом у Ярослава Ширшикова были до заключения, он у него плохо видел, рассказывал политтехнолог Вечерним ведомостям.
При этом в прошлом месяце Ширшиков жаловался на обострившиеся проблемы с глазами, произошедшие во время коммунальной аварии в изоляторе.
В ГУФСИН коммунальную аварию на канализации отрицали, утверждая, что у них «образовался незначительный засор, который был незамедлительно устранён».
По данным Вечерних ведомостей, операцию Ширшикову могут провести не в тюремной, а в гражданской больнице. Однако Ширшиков и так уже долго находится в СИЗО в ожидании этапа, и есть вероятность, что за это время подойдёт время этапировать его в колонию. Впрочем, по словам медицинского персонала СИЗО, если этап случится куда бы то ни было до назначенной даты операции, Ширшикова должны перевести в больницу при екатеринбургской ИК-2, что находится по соседству с СИЗО-1, где он сейчас находится.
Дата операции по удалению левого глаза заключённому пока ещё не назначена.
«Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь. Мне удаляют левый глаз. Но не в результате пыток, которые я принципиально прогуливаю, а по медицинским показаниям»,
– передаёт слова Ширшикова канал «Гусарская бравада».
Проблемы с левым глазом у Ярослава Ширшикова были до заключения, он у него плохо видел, рассказывал политтехнолог Вечерним ведомостям.
При этом в прошлом месяце Ширшиков жаловался на обострившиеся проблемы с глазами, произошедшие во время коммунальной аварии в изоляторе.
«8 числа мочой затопило коридор на 15 посту, и мы полдня дышали этой вонью. У меня в результате разыгрался нешуточный конъюнктивит на глазах»,
– сообщал он.
В ГУФСИН коммунальную аварию на канализации отрицали, утверждая, что у них «образовался незначительный засор, который был незамедлительно устранён».
По данным Вечерних ведомостей, операцию Ширшикову могут провести не в тюремной, а в гражданской больнице. Однако Ширшиков и так уже долго находится в СИЗО в ожидании этапа, и есть вероятность, что за это время подойдёт время этапировать его в колонию. Впрочем, по словам медицинского персонала СИЗО, если этап случится куда бы то ни было до назначенной даты операции, Ширшикова должны перевести в больницу при екатеринбургской ИК-2, что находится по соседству с СИЗО-1, где он сейчас находится.
Дата операции по удалению левого глаза заключённому пока ещё не назначена.
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