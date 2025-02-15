Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз

передаёт слова Ширшикова канал «Гусарская бравада».

«Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь. Мне удаляют левый глаз. Но не в результате пыток, которые я принципиально прогуливаю, а по медицинским показаниям»,