Глава уральской столицы занял 12-е место в рейтинге российских мэров

– указали эксперты.

«В гордуме Екатеринбурга отныне нет реальных оппозиционных сил, с которыми партия власти должна считаться – этот вывод наблюдатели сделали по итогам распределения постов руководителей комитетов и вице-спикеров. Все руководящие посты достались "ЕР"»,