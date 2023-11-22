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Глава уральской столицы занял 12-е место в рейтинге российских мэров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава уральской столицы Алексей Орлов занял 12-е место в национальном рейтинге мэров, составленном всероссийским центром «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве.
В рейтинге за август-сентябрь екатеринбургский градоначальник занимал 11-ю строчку, а в октябре-ноябре оказался на 12-м. По мнению аналитиков, влияние Алексея Орлова ослабло на фоне сильных снегопадов, к которым город, как оказалось, был не готов. Однако более серьезным поводом спустить мэра уральской столицы на одну строчку вниз эксперты посчитали проблему екатеринбургского «Гортранса», долг которого превысил 865 миллионов рублей. В результате чего счета предприятия оказались заблокированы.
При этом аналитики отметили политическую устойчивость Алексея Орлова, которой, как полагают эксперты, будет способствовать отсутствие «реальных оппозиционных сил» в екатеринбургской гордуме.
В рейтинге за август-сентябрь екатеринбургский градоначальник занимал 11-ю строчку, а в октябре-ноябре оказался на 12-м. По мнению аналитиков, влияние Алексея Орлова ослабло на фоне сильных снегопадов, к которым город, как оказалось, был не готов. Однако более серьезным поводом спустить мэра уральской столицы на одну строчку вниз эксперты посчитали проблему екатеринбургского «Гортранса», долг которого превысил 865 миллионов рублей. В результате чего счета предприятия оказались заблокированы.
При этом аналитики отметили политическую устойчивость Алексея Орлова, которой, как полагают эксперты, будет способствовать отсутствие «реальных оппозиционных сил» в екатеринбургской гордуме.
«В гордуме Екатеринбурга отныне нет реальных оппозиционных сил, с которыми партия власти должна считаться – этот вывод наблюдатели сделали по итогам распределения постов руководителей комитетов и вице-спикеров. Все руководящие посты достались "ЕР"»,
– указали эксперты.
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