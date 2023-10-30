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Мэр Екатеринбурга удивился снегу в октябре и назвал его форс-мажором
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов удивился снегу в октябре и назвал снегопады форс-мажором. По его словам, коммунальные службы плохо убирают улицы города, так как не ожидали, что в октябре выпадет столько снега.
Такое заявление городской глава сделал на встрече с начальниками районных дорожно-эксплуатационных управлений, которые разделили мнение мэра. Однако, по словам начальника Железнодорожного ДЭУ Максим Федяков, не только неожиданность в виде осадков стала причиной плохой уборки. Он также обратил внимание на то, что городу не хватает работников, которые могли бы расчищать улицы, так как большинство предпочитают работать на стройке трассы Казань — Екатеринбург, пишет 66.ru.
Причиной такого выбора специалистов объяснили разницей в зарплатах. Так как при строительстве федеральной трассы водителям готовы платить 150 тысяч рублей.
Руководители районных ДЭУ также пожаловались на нехватку финансирования. Так, например, из-за роста цен на горюче-смазочные материалы и запчасти в Ленинском районе дефицит бюджета составил 7,5 миллиона рублей. ДЭУ направляют заявки на дополнительные средства, но им отвечают слишком медленно.
Ранее областные власти заявляли о готовности к зимней непогоде. Отметим, что синоптики регулярно предупреждают о сильных снегопадах.
Такое заявление городской глава сделал на встрече с начальниками районных дорожно-эксплуатационных управлений, которые разделили мнение мэра. Однако, по словам начальника Железнодорожного ДЭУ Максим Федяков, не только неожиданность в виде осадков стала причиной плохой уборки. Он также обратил внимание на то, что городу не хватает работников, которые могли бы расчищать улицы, так как большинство предпочитают работать на стройке трассы Казань — Екатеринбург, пишет 66.ru.
Причиной такого выбора специалистов объяснили разницей в зарплатах. Так как при строительстве федеральной трассы водителям готовы платить 150 тысяч рублей.
Руководители районных ДЭУ также пожаловались на нехватку финансирования. Так, например, из-за роста цен на горюче-смазочные материалы и запчасти в Ленинском районе дефицит бюджета составил 7,5 миллиона рублей. ДЭУ направляют заявки на дополнительные средства, но им отвечают слишком медленно.
Ранее областные власти заявляли о готовности к зимней непогоде. Отметим, что синоптики регулярно предупреждают о сильных снегопадах.
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