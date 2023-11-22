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Екатеринбуржцы рискуют остаться без автобусов
Фото: Вечерние Ведомости
Четверг, 23 ноября, впору объявлять анти-днём общественного транспорта в Екатеринбурге. К череде аварий с участием трамваев, троллейбусов и прочих «народных» средств передвижения, а также к скандальному выступлению местного депутата с предложением повысить цену на проезд, прибавилось ещё одно депутатское заявление.
Депутат Екатеринбургской городской Думы, «единоросс» Антон Швалёв сообщил в своём телегам-канале, что налоговая наложила арест на счета «Гортранса». Если это правда, то организация не сможет ни закупать бензин для заправки имеющихся в её автопарке автобусов, ни выплачивать зарплату работникам. «В ближайшее время в Екатеринбурге могут перестать ездить автобусы», — заключает народный избранник.
Таким образом, горожане скоро могут начать с теплом поминать времена, когда с давками, пересадками и долгими ожиданиями, но автобусами ещё можно было пользоваться. Так же, как сейчас они вспоминают с грустью о временах, когда по городу ходили трамваи о трёх вагонах и автобусы с «гармошками».
Депутат Екатеринбургской городской Думы, «единоросс» Антон Швалёв сообщил в своём телегам-канале, что налоговая наложила арест на счета «Гортранса». Если это правда, то организация не сможет ни закупать бензин для заправки имеющихся в её автопарке автобусов, ни выплачивать зарплату работникам. «В ближайшее время в Екатеринбурге могут перестать ездить автобусы», — заключает народный избранник.
Таким образом, горожане скоро могут начать с теплом поминать времена, когда с давками, пересадками и долгими ожиданиями, но автобусами ещё можно было пользоваться. Так же, как сейчас они вспоминают с грустью о временах, когда по городу ходили трамваи о трёх вагонах и автобусы с «гармошками».
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