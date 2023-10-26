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Убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев составил 287 миллионов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
Такие данные содержатся в ответе муниципального предприятия депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселеву (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей»).
Гасить долги собственными силами, исходя из ответа, предприятие не может. Выправлять финансовое положение приходится за счет городского бюджета – постановлением городской администрации от 19 октября 2023 года «Гортрансу» выделена субсидия для погашения кредиторской задолженности.
Помимо финансовых проблем у «Гортранса» наблюдается серьезный кадровый дефицит — в начале октября предприятию не хватало 3030 сотрудников. Сейчас, судя по ответу депутату Киселеву, это число увеличилось ещё больше – до 3060 человек. Больше всего требуется кондукторов (1207 вакансий) и водителей (813).
Такие данные содержатся в ответе муниципального предприятия депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселеву (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей»).
Гасить долги собственными силами, исходя из ответа, предприятие не может. Выправлять финансовое положение приходится за счет городского бюджета – постановлением городской администрации от 19 октября 2023 года «Гортрансу» выделена субсидия для погашения кредиторской задолженности.
Помимо финансовых проблем у «Гортранса» наблюдается серьезный кадровый дефицит — в начале октября предприятию не хватало 3030 сотрудников. Сейчас, судя по ответу депутату Киселеву, это число увеличилось ещё больше – до 3060 человек. Больше всего требуется кондукторов (1207 вакансий) и водителей (813).
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