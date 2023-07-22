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Главой Алапаевска стал Денис Толмачев
Фото: Дума МО город Алапаевск / vk.com
Главой Алапаевска официально стал Денис Анатольевич Толмачев. Об этом сообщается в группе «Дума МО город Алапаевск» в соцсети «ВКонтакте».
Депутаты думы Алапаевска приняли решение об избрании Толмачева мэром сегодня, 27 июля.
Напомним, что в апреле предыдущий мэр Алапаевска Сайгид Билалов написал заявление об отставке, объяснив свое решение семейными обстоятельствами и «сложной работой» на протяжении многих лет. Пост мэра он занимал с декабря 2018 года. При этом в конце декабря 2022 года досрочно отправить в отставку Билалова пытались депутаты гордумы Алапаевска. Однако городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его.
В июне Сайгид Билалов сообщил о получении должности советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Депутаты думы Алапаевска приняли решение об избрании Толмачева мэром сегодня, 27 июля.
Напомним, что в апреле предыдущий мэр Алапаевска Сайгид Билалов написал заявление об отставке, объяснив свое решение семейными обстоятельствами и «сложной работой» на протяжении многих лет. Пост мэра он занимал с декабря 2018 года. При этом в конце декабря 2022 года досрочно отправить в отставку Билалова пытались депутаты гордумы Алапаевска. Однако городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его.
В июне Сайгид Билалов сообщил о получении должности советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
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