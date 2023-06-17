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Экс-глава Алапаевска сообщил о получении должности советника губернатора Свердловской области
Политика
Фото: Сайгид Билалов
Бывший глава Алапаевска Сайгид Билалов сообщил о получении должности советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
Пост городской главы Сайгид Билалов занимал с декабря 2018 года. Заявление об отставке с должности мэра Алапаевска написал в апреле, объяснив свое решение семейными обстоятельствами и «сложной работой» на протяжении многих лет.
При этом, как пишут СМИ, в конце декабря 2022 года досрочно отправить в отставку Билалова пытались депутаты гордумы Алапаевска. Однако им это не удалось. Городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его.
Тогда, комментируя эту ситуацию изданию «Ъ-Урал», Сайгид Билалов назвал еще одной причиной отставки с должности городской главы непонимание в думе.
«Я получил новое звание – советник Губернатора Свердловской области. Выражаю особые слова благодарности Евгению Владимировичу за оказанное доверие, которое для меня стало наградой. Приложу все усилия, чтобы оправдать столь высокое доверие»,
– написал Сайгид Билалов.
Фото: Сайгид Билалов
Пост городской главы Сайгид Билалов занимал с декабря 2018 года. Заявление об отставке с должности мэра Алапаевска написал в апреле, объяснив свое решение семейными обстоятельствами и «сложной работой» на протяжении многих лет.
При этом, как пишут СМИ, в конце декабря 2022 года досрочно отправить в отставку Билалова пытались депутаты гордумы Алапаевска. Однако им это не удалось. Городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его.
Тогда, комментируя эту ситуацию изданию «Ъ-Урал», Сайгид Билалов назвал еще одной причиной отставки с должности городской главы непонимание в думе.
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