Депутаты гордумы Алапаевска уволили мэра Сайгида Билалова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты городской думы Алапаевска отправили в отставку мэра Сайгида Билалова. Решение было принято большинством голосов. Об этом в соцсетях сообщил депутат гордумы Сергей Подкорытов.Согласно документу, который приняли депутаты, главу Алапаевска уволили по нескольким причинам. Он не исполнил решения суда по организации водоснабжения поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский. Также были сорваны сроки сдачи газовой котельной в поселке Зыряновский.Помимо этого, не был построен тротуар в деревне Алапаихе. Прошлой зимой Билалов не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега. Также сорваны сроки сдачи первого и третьего этапов ремонта дороги на улице Фрунзе. Сайгид Билалов сорвал и сроки строительства дома для переселенцев из верхового жилья. На выкуп квартир из областного бюджета выделили 120 миллионов рублей.До избрания нового мэра исполнять обязанности главы Алапаевска будет первый замглавы города Сергей Карабатов.